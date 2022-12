El senador de Morena, Armando Guadiana, criticó el nombramiento de Ricardo Mejía Berdeja como representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila, ante las elecciones a gobernador en 2023.

“A mi no me parece bien, para empezar pues porque si yo voy a andar en campaña, buscando la candidatura y la gubernatura, pues hay un representante ya que es superdelegado o delegado del Bienestar del presidente del gobierno federal, pero si viene otro pues no sé qué piensa el presidente, pero ya veremos”, declaró.

El jueves pasado, el presidente López Obrador señaló que Mejía Berdeja continuará como subsecretario de Seguridad Pública, pero además “me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila”.

Guadiana aseguró que hoy buscará a Mejía Berdeja para comenzar con la "operación cicatriz".

“Debemos arreglar ya las cosas como debe ser, porque con el divisionismo interno los únicos beneficiados son los de enfrente, nosotros no nos beneficiamos, los de Morena”, señaló.

Destacó que en marzo inicia campaña y va a ganarle al PRI, que ha gobernado desde hace casi un siglo la entidad.

“Vamos a ganarles, ya es demasiado tiempo que ha estado el PRI casi una centuria, donde ha habido la transmisión de poder de un hermano a otro, ese tipo de vergüenza ya no las podemos permitir”, mencionó.

