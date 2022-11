Ariadna Fernanda. "Es clarísimo que en CDMX están usando el caso políticamente": Fiscal de Morelos con Loret

Luego de la declaración sobre el presunto feminicidio de Ariadna Fernanda, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, respondió a diversos cuestionamientos que han surgido tras su declaración sobre la muerte de la joven y aseguró que el caso es un tema político.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, el fiscal negó categóricamente tener alguna relación con Rautel "N", señalado como el presunto feminicida de Ariadna Fernanda, lo anterior al ser cuestionado por el periodista, tras lo dicho por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Con mucho respeto, lo niego categóricamente, seguramente le informaron mal a la jefa de Gobierno", señaló el fiscal.

También aseguró que ningún integrante de la corporación tiene vínculos con Rautel "N", pero si se encontrara lo contrario, se tendría qué revisar.

Lee también: VIDEO: Ariadna Fernanda paso a paso así fueron sus últimas horas con Vanessa y Rautel

Rautel se movió de la CDMX a Morelos

Uriel Carmona argumentó que Rautel se movió de la Ciudad de México a Morelos, y estuvo en la zona donde encontraron el cadáver de Ariadna.

Al ser cuestionado sobre la llamada de Rautel a personal de la Fiscalía, Carmona Gándara explicó que ese es un dato que tiene la Fiscalía capitalina, pero que no lo ha compartido con la de Morelos y aseguró que no existe registro de comunicación con alguna persona determinada.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía de Morelos trató de robarse las cámaras de videovigilancia del edificio donde presuntamente Ariadna Fernanda fue asesinada. Tras esta declaración, el fiscal de Morelia dijo que no es verdad, y asumió que el personal de aquella fiscalía llevaba una orden para revisar las videocámaras.

Fiscalía de Morelos no investiga caso como feminicidio

Uriel Carmona evitó opinar de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de la CDMX, ya que aseguró que por parte de su fiscalía no se investiga el caso como feminicidio.

"No estamos investigando el feminicidio porque eso es competencia de la Fiscalía de la Ciudad de México, deseamos que tengan éxito en su teoría del caso [...] no hemos cerrado una investigación porque acá en Morelos se depositó el cuerpo, alguien lo trasladó ilegalmente", refirió el fiscal de Morelia.

Lee también: VIDEO: Así llegó Rautel "N", presunto feminicida de Ariadna Fernanda, a la CDMX

Lesiones no fueron causa de muerte

Reiteró que por parte de la Fiscalía morelense no se está investigando el feminicidio, pues están revisando las declaraciones, técnicas de investigación, necropsia, pues al realizar este procediemiento, los médicos legistas determinaron que las lesiones que presentaba Ariadna Fernanda no fueron la causa de muerte de la joven, sino una congestión alcoholica y una broncoaspiración.

"Sí nos compete la necropsia porque en Morelos encontramos el cuerpo y encontramos que las lesiones", argumentó Carmona Gándara.

También expresó que no está convencido que no haya sido un homicidio, pero no se expone a argumentar que haya sido un feminicidio.

"Tenemos absoluto respeto por el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México, jamás descalificaríamos ni criticaríamos su labor, estamos del mismo lado, estamos a favor de las víctimas".

No obstante, el fiscal morelense dijo que "están equivocados si dicen que estamos encubriendo, están mal informados, la tranquilidad del personal de la Fiscalía es que estamos diciendo la verdad".

Lee también: Rautel “N” llamó varias veces a personal de la Fiscalía Morelos: indagatoria Fiscalía CDMX

Carmona Gándara señaló que el cuerpo de la joven sí tenía golpes, pero se aclaró que esas lesiones no fueron la causa de la muerte, se dio por congestión alcohólica y broncoaspiración.

"Es un tema científico, la ciencia no se equivoca. Ellos [Fiscalía CDMX] no conocen nuestra necropsia", refirió.

"Utilizan el caso políticamente"

El titular de la Fiscalía de Morelos dijo que es evidente que el tema tiene qué ver con lo político.



"Es clarísimo que en CDMX están usando el caso de Ariadna Fernanda políticamente".

Al cuestionar Loret de Mola si pone su renuncia sobre la mesa, Uriel Carmona respondió: "No, porque yo represento a la institución, tengo que respaldar a mi equipo. Solo el congreso local puede destituirme".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv