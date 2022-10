Apoyarán 15 elementos de la GN a mexicanos en Mundial de Qatar 2022

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que 15 elementos de la Guardia Nacional (GN) viajarán a Qatar para apoyar a los cerca de 100 mil aficionados mexicanos que viajen a ese país para estar presentes en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.

En conferencia de prensa matutina, el titular de Relaciones Exterior (SRE) detalló que se instalará un Centro México en la que estarán diversas instituciones del gobierno federal para apoyar a los connacionales.

“Tienen la función de controlar los estados, etcétera, para orientar a nuestra gente. Si algo sucede, que haya alguien cerca de ti que hable español y que es autoridad y que te defienda: ‘Óigame no, no’. Si no lo hacemos y ocurre algo, lo que tú quieres, un diferendo con otra persona o cualquier cosa, se te perdieron cosas, que no sabes dónde está tu lugar, mil cosas que pueden suceder, ¿cómo los apoyamos?

“Entonces la crítica sería justificada, creo yo: ‘Oigan, ¿por qué no previeron?’ Entonces, vamos a instalar un Centro México donde estamos muy diversas instituciones, no nada más Guardia Nacional, que tenemos vela en el entierro, que tenemos cosas que hacer durante… Nunca hemos tenido tal grupo de mexicanos en Medio Oriente, va a ser una primera experiencia, por todas las condiciones que acabo de comentar”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que esta experiencia ayudará a nuestro país puesto en 2026 el Mundial de Futbol se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Nosotros somos la siguiente sede, entonces más vale que vayamos tomando nota de todo lo que está ocurriendo en este mundial, porque el que sigue, como sabemos, México es parte y va a ser sede, México, Guadalajara y Monterrey. Entonces ya estamos preparando el Mundial que sigue.

“Mañana llega la Copa de la FIFA aquí a México, entonces pues ya los tiempos se vienen encima, hay que estar preparados. Nos dijo el presidente ‘Oigan, pónganse abusados —como decimos— para que tomemos nota en Catar de todo lo que va a ser ese Mundial, porque en el 26 va a venir a México’ “, dijo.

Con información de Alberto Morales

