AMLO y opositores se acusan de traición por integración de Guardia Nacional a la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que enviará como iniciativa de ley al Congreso su propuesta de adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en caso de impugnaciones será el Poder Judicial el que determine si es constitucional o no.

Aseguró que el cambio que plantea para que ese cuerpo de seguridad civil sea parte de la Defensa seguirá la misma ruta de la ley eléctrica, pero dejó en claro que al mismo tiempo se enviará una iniciativa de reforma constitucional para que la analice el Poder Legislativo.

Recordó que así fue cuando la reforma eléctrica porque sabía que estos legisladores “conservadores, vendepatrias, traidores a la patria”, no iban a defender a las empresas públicas de México, “no iban a defender a la CFE, iban a defender a las empresas extranjeras, como lo han hecho, a Iberdrola, y no me equivoqué.

“Voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legis-lan..., ojalá no cobraran; no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara [de Diputados] y en el Senado, y podemos con eso modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la nueva Constitución, pues se va a aprobar la reforma de ley y ya lo anunciaron, y están en su derecho y van a ir a la SCJN a impugnar”, dijo.

Rechazó que con esa decisión se traicione al Poder Legislativo (que aprobó la creación de un cuerpo civil de seguridad).

“No, si hay alguna violación para eso está el Poder Judicial. Ya no es como antes, que dependía del Ejecutivo. Pero no voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si esto es bueno para el pueblo y no les gusta a las minorías, vamos para adelante”, insistió.

Criticó que los conservadores utilizan como pretexto el que se va a “militarizar al país” y reviró: “¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿No declararon la guerra y reprimieron al pueblo? Hoy no hay torturas ni masacres”.

López Obrador afirmó que busca un mecanismo legal para que la Guardia Nacional siga siendo una institución de carácter civil, pero que dependa de la Sedena.

“Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero vamos a esperarnos. Yo tengo la obligación moral de defender este punto y lo voy a seguir haciendo”.

Señaló que lo que conviene es que la Guardia Nacional quede como una rama de la Sedena para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa.