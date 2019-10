A AMLO y a mí nos une el amor al país: candidata a CNDH, Elizabeth Lara

[email protected]

Días antes de que el Senado elija al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Elizabeth Lara Rodríguez, aspirante a ese cargo, admite que sí tiene “coincidencias” con Andrés Manuel López Obrador, pero que eso no influiría en su actuar.

“Al Presidente y a una servidora nos une un profundo amor por México”, expresa Lara, quien ha sido criticada por una reunión que sostuvo en Palacio Nacional con el Titular del Ejecutivo en agosto.

La candidata se defiende e indica que, de ser electa, buscará reforzar la autonomía del organismo, al mismo tiempo que un mayor diálogo con los poderes del Estado y las organizaciones sociales.

La mujer, quien trabajó 10 años en la CNDH Oaxaca, rechaza los comentarios que el Presidente ha destinado a la comisión, al señalar que fue omiso en algunos casos y que tiene poca calidad moral: “Su autonomía es una lucha que ha costado, todos deben ser muy respetuosos con su actuación”.

¿Por qué quiere presidir la CNDH?

—Durante los últimos 10 años de mi vida he trabajado en la CNDH al lado de personas que han sido víctimas de un delito. Hemos acompañado a muchos en el sureste del país y hemos sido testigos de cómo el Estado ha violentado sus derechos humanos. Quiero ser presidenta porque amo a mi prójimo y a México, y me parece que tenemos la convicción muy férrea de defender los derechos.

¿Cuál es su proyecto de trabajo?

—Primero, una comisión itinerante y muy cercana a las personas, debemos dar un trato cálido y amable. El segundo eje rector es la construcción de acuerdos, se trata de que la CNDH tenga una vinculación muy estrecha con organizaciones, sociedad civil, instituciones académicas y encargadas de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. El tercer eje lo estamos dividiendo en respeto a la dignidad para todos y todas.

¿Cómo ve el panorama?

—México ha sido un país que se ha destacado porque ha violentado los derechos.

Tenemos que tender los puentes para que el Estado respete los derechos humanos, debemos tener claro que es el Estado el que los violenta y es el que debe ser garante de la seguridad, la paz y todo lo que tiene que ver con los derechos.

¿Es una situación grave?

—México tiene una deuda con los ciudadanos y es importante que el Estado comience a saldar esa situación. No podríamos calificar si es grave o no, lo que es cierto es que hay una deuda que saldar con aquellas víctimas a las que se les violaron sus derechos.

¿Qué le comentó AMLO en su reunión?

—Fue un saludo con el Presidente. Tenemos coincidencias, nos une un profundo amor por México. Solamente fue un saludo y hablamos del tema migratorio.

Varios interpretaron que usted fue por la aprobación del Presidente.

—[Es] muy respetuoso cómo lo hayan visto, pero el Senado es el que decide. Yo me voy a someter al escrutinio de la Cámara Alta como cualquier otro aspirante. No debemos poner a discusión la autonomía del Senado.

¿Qué relación debería tener la CNDH con un Presidente de la República?

—Es sumamente importante conservar la autonomía de la CNDH, pero tampoco podemos hablar de un organismo que esté confrontado con los poderes, hay que tender los puentes suficientes, buscar los canales de comunicación para ayudar a las víctimas, a nadie le conviene una comisión confrontada.

AMLO ha dicho que la CNDH es omisa y tiene poca moral, ¿qué opina?

—Lo que no podemos denostar es un organismo público como la CNDH, no podemos decir [que] no está cumpliendo con su función. Su autonomía es una lucha que ha costado. Todos, gobierno y sociedad, deben ser muy respetuosos con su actuación.

¿Qué cambios haría a la CNDH?

—Hay que revisar los protocolos de atención al público y los procedimientos de actuación de los visitadores adjuntos porque son los primeros en tener contacto con las personas. Estamos llamados a hacer la diferencia.

¿Cuál será su primera acción?

—Vamos a iniciar en los pueblos. Tendría que ser en el pueblo con las personas y trabajar hombro con hombro con ellas.