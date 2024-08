El 15 de junio de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Ken Salazar como embajador de ese país en México.

Han pasado tres años, dos meses y 12 días desde la nominación del exsenador por Colorado, por quien corre sangre hispana, que ha tenido más acercamientos y reuniones –más de 50 encuentros- con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo considera su “amigo”.

Hoy la relación directa entre el presidente López Obrador y uno de los políticos más cercanos del presidente Biden está en pausa, por lo que su característica “texana” no se verá por los salones y jardines de Palacio Nacional.

El motivo de este distanciamiento es la reforma al Poder Judicial que fue criticada por Salazar, al considerarla como un riesgo para la democracia y el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

Atrás quedaron los días en donde el Mandatario mexicano salió en defensa del diplomático estadounidense luego que The New York Times publicara que funcionarios estadounidenses desconfiaban del embajador, pues consideraban que pareciera contradecir las políticas de la Casa Blanca con tal de alinearse con López Obrador.

“Es mi amigo, un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable”, dijo en 2022 López Obrador.

El embajador Salazar ha señalado que en su paso por México ha logrado con el presidente López Obrador “una buena relación” donde ha habido una gran “cooperación” con resultados.

“Sí, hemos hecho muchísimo en dos años. Primero, no hubo diálogo entre Estados Unidos y México por cinco años, y no había venido un presidente por 10 años, y ahora el presidente (Joe) Biden pasó tres días aquí en México; hay visitas de miembros de su gabinete aquí, no sé cuántos, pero muchísimos, han llegado en números históricos, reuniones que han tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete; y luego, en Washington cuando han ido los miembros del gabinete de México, también a reuniones. El diálogo es profundo y toca todos los temas entre Estados Unidos y México”, dijo Salazar en entrevista con EL UNIVERSAL en septiembre de 2023.

