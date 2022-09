​​​​​​​AMLO y Antony Blinken se reúnen en Palacio Nacional para hablar sobre migración, energía y T-MEC

Bajo un fuerte operativo de seguridad, esta tarde llegó el secretario de Estado de EU, Antony Blinken a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde se preve que toquen temas de seguridad, energía y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al recinto histórico llegó también llegó el canciller Marcelo Ebrard; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE); el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como el embajador de la Unión Americana en nuestro país, Ken Salazar y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.

Antes, también llegaron Adán Augusto López Hernandez, secretario de Gobernación (Segob) y Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

El sábado pasado, en Jalisco, el presidente López Obrador señaló que los temas que podría abordar con el funcionario estadounidense sería el T-MEC, migración y seguridad.

“More Visas for México”

Al llegar Antony Blinken al recinto histórico, un peatón que observaba el fuerte operativo desplegado, le gritó: “More visas for México, mister secretary"!”.



"No hay pleito" con el país vecino del norte: AMLO

Esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador afirmó que "no hay pleito" con el país vecino del norte, y sostuvo que los opositores "se quedarán frotando las manos".

"Nuestros adversarios se frotan las manos y ya llevan cuatro años, porque quisieran que nos peleáramos, se quedarán frotando. No puede haber pleito porque los acuerdos que hay son benéficos para ambas naciones, ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso, en el extremo, invadirnos, eso ya no, México es un país independiente, libre, soberano", expresó.

El primer mandatario explicó que en punto de las 13:30 horas, Blinken se reunirá con funcionarios de alto nivel para atender asuntos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

"Es una plática independiente de la agenda que se va a desarrollar y que se hace periódicamente entre funcionarios de alto nivel, y en la que participan secretarias y secretario de economía de los países, en este caso de Estados Unidos y de México", expuso.

Aclaró que aunque no hay temas fijados, es posible que aborde temas migratorios, energéticos, e incluso, la petición para liberar a Julián Assange.

"Si hay oportunidad, fuera de ese programa, pues vamos a platicar sobre diversos temas, no hay una agenda definida para que yo trate ni él trae agenda especial, pero se trata de atender asuntos de interés para las dos naciones y para los dos pueblos", detalló.

López Obrador aseveró que la relación con el presidente Joe Biden hay buena relación, y recordó que recientemente su homólogo le envió una carta "con el propósito de que se mantenga la relación de respeto, que se siga manteniendo el respeto a las soberanías de los dos países, una política de buena vecindad, y no hemos tenido problema".

