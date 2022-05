El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en vilo su decisión de acudir o no a la Cumbre de las Américas, pues señaló que está esperando a que se giren todas las invitaciones a los países del continente, pero reiteró que si no se invita a todas la naciones no asistirá y cuestionó: “¿Va ser `Cumbre de las Américas´ o va a ser `Cumbre de los amigos de América´? ante la falta de invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión.

“Nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y ya cada país, en ejercicio de sus derechos decida, ya algunos están planteando que no van a ir pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos no excluir (…) Va a ser `Cumbre de las Américas´ o va a ser la ´Cumbre de los amigos de América´, porque si se excluyen ¿de qué país son? Mejor dicho ¿de qué continente son esos países? ¿no son de América? ¿O que le cambien el nombre?

En conferencia de prensa matutina en la Novena Zona Militar, en Culiacán,Sinaloa, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que no busca confrontar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de quien señaló que es una gente respetuosa.

“Estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países de América”.

“Ayer dijeron que Venezuela no estaría invitado, ni tampoco Nicaragua”, se le señaló.

“Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía y siempre piensa que debemos mantener una relación de igualdad y estamos a la espera de que se lleve a la práctica de que los países somos libres, independientes, soberanos y que no se puede excluir a nadie”.

“Ademas ya lo explique en una ocasión, solo en lo jurídico, en lo legal, nosotros, en mi caso, como Presidente tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución”, dijo.

