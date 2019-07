AMLO va por afinar la ley de sueldos

[email protected]

Ante los amparos concedidos por jueces contra la Ley de Remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con enviar una reforma constitucional para perfeccionar la norma y dejar en claro que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, salvo excepciones.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que la iniciativa podría presentarla en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre.

“Les dije a los legisladores [Mario Delgado y Ricardo Monreal] que si se está abusando de una mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformar la Constitución y ser más precisos, más claros, ese es el compromiso que hicimos, de manera respetuosa, al Poder Judicial; no es por la fuerza, no, es porque estamos viendo que no tienen materia”.

Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia y Morena en San Lázaro trabajan para blindar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores, a fin de impedir que el Poder Judicial “dé vuelta a la ley” y permita que funcionarios ganen más que el Ejecutivo.

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, junto con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, analizan los casos en los que el Poder Judicial ha fallado a favor de que servidores públicos puedan ganar más que el titular del Ejecutivo.

“Estamos analizando los casos en donde se ha dado la vuelta, para blindar la ley y que no vuelva a suceder. No se puede, desde el Poder Judicial, cambiar el espíritu de la ley. El Judicial tiene que hacer una interpretación de las leyes, pero al Legislativo le corresponde determinar qué sí y qué no”, afirmó.

El presidente López Obrador pidió que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM emita una recomendación sobre si es clara la Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos o hay márgenes para interpretarla de otra manera y que haya funcionarios que ganen más que el Presidente.

Castigo ejemplar a militares. Por otro lado, el Presidente aseguró que su gobierno no tapará nada y los elementos del Ejército acusados de secuestro de un menor deberán tener un castigo ejemplar y con severidad.

“Sí, ejemplar, lo que establece la ley. No se tolera a nadie. Lo tiene que determinar el juez, pero debe ser castigado. Mi opinión en estos casos es que el servidor público tiene que ser ejemplo y cuando no lo es debe ser castigado con más severidad”, sostuvo.

El mandatario reveló que hay dos militares y un civil más prófugos de la justicia por el mismo caso del secuestro del menor en el Estado de México.

Aseveró que no se tolerarán los delitos y el tema de los militares detenidos lo retomó en su reunión de gabinete de seguridad, a quienes advirtió que en el gobierno “vamos a tener deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos”, toda vez que hay problemas por pérdida de valores, es la condición humana y no todos tienen principios, ideales, ni actúan con honestidad.

En otro tema, el presidente López Obrador criticó que algunas universidades del país son emblema de cómo se controla el poder y tienen caciques que nombran a rectores.

Al hablar sobre que las instituciones de educación superior deben ser transparentes, el mandatario sostuvo que algunas universidades también colocan a diputados y senadores.

Sobre su nivel de aprobación a siete meses de entrar al gobierno, López Obrador afirmó que tiene un nivel de respaldo alto, ya que entre 50 y 60 millones de mexicanos apoyan las acciones de su gobierno.

Dijo que ahora respaldan las decisiones de su gobierno más de los 30 millones de mexicanos que votaron por él en las elecciones de 2018.