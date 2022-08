El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salida del penal de Santa Martha Acatitla de Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, investigada por el caso conocido como La Estafa Maestra, no significa que queda en libertad.

“En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió que continúe el proceso en su casa, no significa que queda libre, pero tiene que haber sentencia, ya pasaron tres años”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.



López Obrador refirió que el de Robles es un caso que está en manos de los jueces; sin embargo, coincidió en que ha tardado mucho tiempo la sentencia en contra de la exfuncionaria federal.

“Está en manos de jueces, coincido en que tardan mucho, porque no hay sentencias, deben acelerar más los procesos”, dijo.

El Presidente refirió que está proponiendo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, se ocupe de este asunto porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia.

“Enfermos, ancianos, indígenas, que no hay tenido abogados que los defienda, y ya emití un decreto de amnistía, pero no avanza porque también parece como si estuviésemos en la época colonial, que se decía se acata, pero no se cumple, como yo soy perseverante se deba acatar y cumplir”, declaró López Obrador.

