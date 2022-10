AMLO. Termoeléctrica en BCS resolverá apagones en La Paz y Los Cabos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la compra de una planta termoeléctrica a una empresa privada de Estados Unidos se resuelven el problema de los apagones y ya no va aplicar aquello de que “La Paz no tiene luz y no tiene gas”.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Base Aeronaval de esta ciudad, el Jefe del Ejecutivo dijo que ya se tomó la decisión de comprar esa planta que costará 180 millones de dólares.

“Ayer tomamos la decisión y ya se compró una termoeléctrica en La Paz a una empresa estadounidense por 180 millones de dólares y esto resuelve el problema de los apagones, que fue nuestro compromiso”.

Lee más: Baja California Sur comprará planta de gas para producir energía eléctrica

El Mandatario dijo que con este proyecto La Paz y Los Cabos tendrán energía eléctrica para ocho años, en tanto se lleva a cabo la nueva planta.

“Entonces ya no va aplicar aquello de que La Paz no tiene luz y no tiene gas”.

Señaló que esta planta funcionará con gas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot