Al manifestar que "sería una fiesta mundial", el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que si este jueves se acuerda de manera unánime en la ONU que Estados Unidos ponga fin al bloqueo a Cuba, el sábado habría baile en el Zócalo de la Ciudad de México y donde cantaría la Sonora Santanera.

“Hay condiciones en el gobierno del presidente Biden y por eso que tal que se consiga hoy que se acabó el bloqueo. Ya lo anuncio, abría baile en el Zócalo el sábado, la Santanera y hablaríamos para que viniera los de la bamba y baile”, dijo en conferencia de prensa.

A unas horas de la votación en la Asamblea General de la ONU en donde se buscará poner una vez más fin al bloqueo, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que le gustaría que se convierta en realidad “el sueño” de poner fin a este bloqueo y afirmó que sería el primero en llamar a su homólogo de la Unión Americana, Joe Biden, para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de su país, a los dirigentes de los partidos y sus representantes del Consejo de Seguridad que “sería sublime, una actitud de dignidad, y de elevados valores” el que se ponga fin al bloqueo sobre la isla.

Lee más: Plantea México en la ONU que Estados Unidos ponga fin al bloqueo a Cuba

El Mandatario federal calificó como una “infamia” y como una “medida retrograda, medieval e inhumana” el que Estados Unidos mantenga el bloqueo económico sobre Cuba.

“Creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Es una medida retrograda, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otros país del mundo, nadie tiene ese derecho a actuar como el gobierno mundial, nadie. Los países somos independientes, libres, soberanos, pero independiente de eso, es una clara violación a derechos humanos porque puede haber problemas políticos, ideológicos, ¿y el daño a la población, el daño a la gente? ¿Por qué tienen que padecer, sufrir, quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones? ¿Por qué afectar a su pueblo?

“Entonces ojalá y el día de hoy que tengo entiendo se va a votar pues que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba y espero que el gobierno de Estados Unidos actué de manea consecuente (…) Sería una fiesta mundial, seria decir ´gracias a la vida´, sí de verdad, no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos es el derecho a la vida. No es posible que si hay diferencia políticas se haga un bloque para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos. ¿Cómo se va a hablar de derechos humanos si no se actúa de manera consecuente?

Lee más: No queremos desaparecer al INE, sino que ya no esté en manos de la oligarquía: AMLO

“Yo la verdad quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy. Sería el primero en llamarle al presidente Biden para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de Estados Unidos y a los dirigentes de los dos partidos, sus representantes en la ONU, nuestro más profundo reconocimiento por una actitud de ese nivel, porque sería sublime, sería una actitud de dignidad, de elevados valores de demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio, que ya no se va a continuar aplicando la misma política de siglos y que solo con la justicia, con el respeto a las soberanías, con la amistad, y cooperación de los pueblos se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot