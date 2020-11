El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será permanente el operativo de seguridad en las casetas de cobro en el país con el objeto de evitar que sean “tomadas” por persona para solicitar dinero porque eso es como un “huachicol” que le están robando al pueblo de México.

“El llamado a los que llevan a cabo estas acciones, es algo indebido, ilegal, es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es lucro, es como el huachicol y le están robando al pueblo.

“No le están robando al gobierno, el presupuesto no es del gobierno, no es de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo, los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este lunes.

El titular del Ejecutivo federal recordó que si ellos impiden que se cobre en las casetas, no ingresan esos recursos a la Hacienda pública y son los que se utilizan para la salud, educación, obras, y programas del Bienestar.

El operativo para liberar las casetas de personas que las han tomado para solicitar dinero es permanente y se va a ir liberando todas las casetas.

“El que está en una caseta le está robando al pueblo, el que está ahí cobrando, y luego amenazando automovilistas, algunos armados, además muchos vinculados, por si no lo saben, porque los llevan a la caseta y les pagan, no en todo los casos, pero sí hay estos ejemplos de que los llevan para estar ahí y les pagan.

“A lo mejor ellos no saben que hay organizaciones que tienen malos antecedentes y que están hasta armados y asaltan a los automovilistas, es decir los amenazan,

eso no se puede permitir, vamos a ir limpiando y no es temporal, es como el caso del huachicol… todos los días y mantenemos abajo el robo de combustible y es lo mismo con las casetas y así debe ser en todo”, señaló.

ed