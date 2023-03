AMLO señala que no permitió investigación sobre las acusaciones contra Raymundo Ramos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene dudas sobre la defensa de los derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En conferencia de prensa, el Mandatario recordó que no permitió que su gobierno investigara las acusaciones contra Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esto luego de que en la mañanera un “youtuber” dio a conocer un audio presuntamente de Raymundo Ramos con un supuesto líder del Cártel del Noreste; sin embargo Ramos ha señalado que ha sido espiado por el gobierno luego de que se conociera que la Sedena realizó una intervención de sus comunicaciones.

“Hay que ver la veracidad porque a este defensor, un compañero nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de la delincuencia, yo no permití que nos metiéramos en eso, lo que quiero decir es que hay escuchas por todos lados que no tiene que ver con nosotros…”.

“Cuando me hablan de la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, yo tengo lo digo de manera sincera mis dudas, tengo dudas, no estoy acusando a nadie, lo mejor es actuar con prudencia y tener todos los elementos”.

El Mandatario garantizó que su gobierno no espía a nadie y no limita la libertad de ningún medio de información, no persigue “a verdaderos defensores de derechos humanos, a nadie”.

