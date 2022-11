AMLO se compromete a evitar más homicidios de madres buscadoras

A pregunta expresa sobre los asesinatos de cinco madres buscadoras de desaparecidos en lo que va de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer todo lo que sea necesario para que no se repitan esos casos y para no permitir que haya impunidad.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseguró que su gobierno “está trabajando en eso todos los días y hay un equipo especial para combatir homicidios a mujeres, feminicidios”.

Destacó que se evitará que haya más casos de madres buscadoras asesinadas “no permitiéndolo, castigando a los responsables, que no haya impunidad, eso es lo que estamos haciendo”.

López Obrador señaló que los mecanismos de prevención están a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Subrayó que ya hay muchos mecanismos de protección en práctica, “pero si hace falta más, (se hará) todo lo que sea necesario”.

-¿Qué les dice a las mamás?-, se le cuestionó.

“Que les mando un abrazo, que me da mucha tristeza que estas cosas sucedan y que estamos luchando para que se viva en una sociedad mejor”.

-¿Se les va a dar condiciones para que no se repitan estos homicidios?

“Que no se repitan esos casos, no. Todos los días luchamos por eso, o sea no somos desobligados”.

Con información de Alberto Morales



