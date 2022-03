AMLO responde a Derbez. Ya no se usan sobres amarillos, ahora son transferencias electrónicas

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al actor Eugenio Derbez que ya no se usan sobres amarillos, sino que ahora son transferencias electrónicas

Y es que la semana pasada afirmó que “el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso”, esto luego que López Obrador lo calificara de pseudoambientalista tras expresar se inconformidad con el cambio de ruta del Tren Maya, en un video con varios actores.

“Dice un actor es que yo no recibo sobre amarillos, no, son transferencias electrónicas, eso del sobre amarillo pasó de moda”, dijo el mandatario de manera irónica en la conferencia de prensa de este jueves.

Lee más: No tengo necesidad de que alguien me pague, responde Derbez a AMLO

"Esto lo hago por amor a México", responde Derbez por Tren Maya

Luego de la respuesta del Presidente, el comediante Eugenio Derbez, quien fue uno de quienes participaron en la campaña, aseguró que nadie le pagó para hacer el video. "A estas altura de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me venga a pagar para decir algo", aseguró.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Derbez aclaró que es apartidista. "Al contrario, soy apartidista porque partidos van y partidos vienen y no cambian las cosas. Esto lo hago por amor a México, punto".



"Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente", abundó Derbez.

Lee más: Eugenio Derbez festeja doble en el día de los Oscar

maot