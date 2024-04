El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo quiera amordazar para que en las mañaneras no señale que los problemas educativos y del magisterio nacional están resueltos.

El pasado lunes, el presidente López Obrador y el magisterio disidente tuvieron un encuentro en Palacio Nacional, para exigir al Ejecutivo el cumplimiento de demandas laborales.

“Hay una organización que estaba muy vinculada a nosotros, pero como en todas las organizaciones hay corrientes, y hay unos que no nos quieren y me trajeron su pliego petitorio. Me ponen en un punto que yo no hablé en las mañaneras sobre los temas”.

Pliego petitorio de la CNTE

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo cuestionó porque no quieren que hable de los temas relacionados a la educación y al magisterio.

“¡Imagínense!, cómo no vamos a hablar, tenemos que hablar de todo, porque pues la justicia no sólo es el castigo a los responsables, la justicia es prevenir, que no se repitan actos de corrupción y autoritarismo”.

Al reanudar el diálogo con el gobierno federal, la CNTE dijo que mantiene el llamado al paro de labores para el próximo 15 de abril.

Además, se le entregó al presidente López Obrador un pliego petitorio de 12 puntos, entre ellos aumento salario del 100%, abrogación a la Ley del ISSSTE, reinstalación de la mesa con los padres de Ayotzinapa, así como reinstalación de maestros cesados.





















