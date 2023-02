La marcha del próximo domingo es solo un pretexto de los conservadores para agruparse en contra del gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que no se trata de una manifestación ciudadana, sino de los partidos políticos de oposición y de algunos potentados corruptos como Claudio X. González, para defender sus privilegios.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que están convocando a una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) porque supuestamente el Plan B de la reforma electoral afecta a ese organismo, “cosa que es mentira” porque no se pudo llevar a cabo la reforma constitucional que se impulsó.

Explicó que lo que se pretende con el Plan B es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos y que no se repitan los fraudes electorales.

Lee también "La gente tiene para lo básico y a veces un poco más", AMLO asegura que no hay crisis de consumo

“Que se garantice la democracia para que ya no haya fraudes electorales como los ha habido en la historia de nuestro país como los hemos padecido en la historia de nuestro país con daños gravísimos. Imagínense si no hubiese habido el fraude electoral en el 2006, que imponen a (Felipe) Calderón.

“Y qué hace Calderón, lo primero que hace es declarar la guerra al narcotráfico, pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, sin saber lo que iba a enfrentar, porque no había un diagnóstico, no había un plan, nada. Fue una decisión improvisada, una ocurrencia, porque pensó que con eso iba a ganar legitimidad y que además iba a quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, y miren el resultado, lo que costó ese fraude. Ahora están juzgando en Estados Unidos al secretario de seguridad pública del gobierno federal, entonces cuestan mucho los fraudes electorales, por eso es importante la democracia”, expresó de nuevo el presidente López Obrador.

AMLO lamenta que clase política utilice el periodismo como negocio

López Obrador lamentó que “los de la élite, la llamada clase política, los intelectuales orgánicos, los medios de información convencionales, no todos desde luego y no ustedes, estoy hablando de los ‘machuchones’, de los de arriba, que son los que utilizan el periodismo como negocio, no para informar, no para servir a la sociedad sino para sacar provecho en lo personal, en sus empresas, para chantajear para obtener contratos. Entonces se agrupan, impiden que se reforme la Constitución”.

Lee también Gracias al AIFA en Santa Lucía, el AICM sigue existiendo, dice Claudia Sheinbaum ante AMLO

Criticó que los conservadores estén inconformes por una ley que lo que hace es solo reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos, y se inconforman. “En el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces es una manifestación no de ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos que encabeza Claudio X. González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo. están en su derecho de hacerlo, afortunadamente el pueblo de México nos está apoyando”, enfatizó.

El presidente de la República acusó a los medios de información, “que engañaban de que eran independientes, nada de eso, están completamente al servicio de la oligarquía” y señaló que son los intelectuales orgánicos los que convocan.

“Pero qué bueno que eso esté pasando, porque es fuera máscaras, es como un “striptease político”. El rey va desnudo, entonces es muy importante, no tenemos por qué quejarnos porque estamos viviendo tiempos interesantes”, señaló.

Con información de Pedro Villa y Caña



Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, actividades para el fin de semana y muchas opciones más.

apr