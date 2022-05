AMLO: reforma no busca desaparecer a INE ni TEPJF

Al acusar que en la oposición “son muy chuecos y muy mentirosos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con su iniciativa de reforma electoral no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó que busca que los consejeros del INE y magistrados del tribunal sean electos de manera democrática por el pueblo y no por partidos o arreglos copulares.

“Hay mucha desinformación, porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo viendo eso. Dicen: ‘Yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE’. Pues no es cierto, es el INE con un consejo igual, nada más que, en vez de 11, siete, para que no haya tanto aparato, y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, que los elija el pueblo, que es el soberano, el que manda. Eso es, no desaparece tampoco el tribunal.

“Nada más que, también a los abogados del tribunal que los elija el pueblo porque si no, son los partidos: dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí, así era. Ahí está actuando a favor de quien los impuso. Entonces, ¿por qué no es la gente la que los elige de manera democrática? ¿a qué le tienen miedo?”.

El Mandatario federal señaló que otra ventaja es que su reforma busca que haya sólo 300 diputados y no 500, “¿por qué tantos diputados locales?, ¿por qué tantos regidores?”.

López Obrador acusó que pese a que el presupuesto para los municipios es escaso, estos se quedan en el gobierno y no llegan beneficios a la población y señaló que hay regidores que ganan más que el Presidente de la República.

“Pueden estar las calles llenas de baches porque el presupuesto se destina en 95% al gasto corriente, porque hay ayuntamientos en donde tienen 11, 15 regidores y bien pagados, que ganan hasta más que el Presidente.

Que oposición presente iniciativas

El Presidente apoyó que los partidos de oposición en el Congreso presenten sus propias iniciativas de reforma electoral, pues dijo que lo que se busca es que haya debate sobre esa iniciativa.

Se busca que en México todos los ciudadanos participen, y que se garantice la democracia, que no haya fraudes, que se tengan autoridades imparciales, además de que se facilite el voto y puedan sufragar los paisanos del extranjero “y sobre todo que las elecciones sean libres y limpias”.