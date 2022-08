AMLO reconoce rezago en el sistema de Salud pese a contratación de médicos de Cuba

Villa de Álvarez.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, pese a la llegada de médicos especialistas de Cuba y a las convocatoria de contratación por parte del IMSS, es tanto el rezago y el atraso que hay en cuanto a médicos especialistas que le va a llevar todo el gobierno y no se podrá tener todos los que el país necesita.

Al supervisar los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en este municipio, el Mandatario federal destacó que está abierta la convocatoria para la contratación de más de 10 mi especialistas en todo el país por parte del IMSS, además de que se tienen 40 nuevas escuelas públicas de medicina y enfermería y se ha apoyado a más de 20 mil médicos que están estudiando alguna especialidad.



En compañía de la gobernadora Indira Vizcaíno (Morena), el jefe del Ejecutivo federal señaló que su administración busca que haya médicos las 24 horas en hospitales y los fines de semana.

“En tanto tenemos todos los médicos que se requieren que -para ser honestos y hablar con la verdad - es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas.

“Porque lo que queremos es que haya médico 24 horas en los hospitales, no queremos que solo sea un turno o dos o que no haya médicos los fines de semana como si la gente no se enfermara el sábado o el domingo, queremos tener completo el servicio”, dijo.

