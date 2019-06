AMLO rechaza que producción de hidrocarburos esté a la baja

CDMX.- Aunque reconoció que pudo haber caído la producción petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que eso no significa que la producción del hidrocarburo esté a la baja.

“Estamos deteniendo la caída aunque hoy haya una información que dice que no es así, yo sostengo que tengo otra información y es cuestión de ponerles una gráfica, cómo estaba cayendo la producción, lo que no vieron ni las calificadoras, una situación desastrosa que sí lo hubiéramos intervenido estuviéramos con una producción de 1.4 millones de barriles y tenemos 1.6 millones, puede ser que de un mes a otro haya caído, pero no es que vayamos a la baja.

Aseguró que su gobierno ha tomado medidas para rescatar a Pemex porque de lo contrario la deuda de la empresa del Estado Mexicano sin duda hubiera sido mayor.

Dijo que este jueves dará a conocer la información sobre la producción petrolera.