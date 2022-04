AMLO rechaza grupo de EU para revisar reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la comitiva encabezada por el comisionado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, planteó ayer, en la reunión en Palacio Nacional, la participación de un grupo para revisar la iniciativa de reforma eléctrica, mismo que rechazó.

“Hubo un planteamiento de que se mantuviera la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, yo me quedé callado. No se aceptó. A lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos aceptar que un grupo buscase vigilar nuestra actuación”, señaló en conferencia de prensa este viernes.

López Obrador aseguró que sólo se comprometió a entregar al gobierno de Estados Unidos una copia de la iniciativa de reforma eléctrica que presentó a la Cámara de Diputados.

Lee más: Asegura AMLO que en encuentro con John Kerry no se plantearon cambios a la reforma eléctrica

“Nos comprometidos a entregarles copia de la iniciativa, porque se contempla en la iniciativa lo de la transición energética, nada más que no se la ha dado importancia a este apartado de la iniciativa, toda la campaña en contra se ha desarrollado a partir de que nosotros queremos mantener plantas que producen energía sucia y que no estamos aceptando la nueva realidad de que vamos hacia a las energías limpias, que le estamos limitando la posibilidad de crecimiento a las energías limpias, todo eso es falso. Lo que hay detrás de ese planteamiento es que quieren mantener sus negocios sucios.”.

Afirmó que México no podría aceptar grupos ni de Estados Unidos, ni de Canadá ni de China y Rusia. “No aceptamos, es una decisión de nosotros, tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía, pero eso no podría aceptarse es como si yo voy a Estados Unidos y le propongo al presidente Biden que reduzca el precio de las gasolinas por decreto en Estados Unidos y con razón me diría y tú que te metes, deja de estar de zalamero”.

Lee más: Llama AMLO a diputados del PRI a rebelarse y votar en libertad la reforma eléctrica

Reforma eléctrica se queda como está: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma eléctrica se queda como está porque las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente Joe Biden, aseguró, “se porta muy bien cada vez que hablamos me dice que respeta la soberanía siempre.

“Ni patio trasero, ni patio delantero nada de eso. Se queda cómo está, porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética por eso les vamos a enviar la iniciativa para que la conozcan bien”.

En este marco, el mandatario reveló que la comitiva encabezada por el comisionado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, planteó ayer, en la reunión en Palacio Nacional, la participación de un grupo para revisar la iniciativa de reforma eléctrica, mismo que rechazó.

“Hubo un planteamiento de que se mantuviera la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, yo me quedé callado. No se aceptó. A lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos aceptar que un grupo buscase vigilar nuestra actuación”, señaló en conferencia de prensa este viernes.

López Obrador aseguró que sólo se comprometió a entregar al gobierno de Estados Unidos una copia de la iniciativa de reforma eléctrica que presentó a la Cámara de Diputados.

“Nos comprometidos a entregarles copia de la iniciativa, porque se contempla en la iniciativa lo de la transición energética, nada más que no se la ha dado importancia a este apartado de la iniciativa, toda la campaña en contra se ha desarrollado a partir de que nosotros queremos mantener plantas que producen energía sucia y que no estamos aceptando la nueva realidad de que vamos hacia a las energías limpias, que le estamos limitando la posibilidad de crecimiento a las energías limpias, todo eso es falso. Lo que hay detrás de ese planteamiento es que quieren mantener sus negocios sucios.”.

Afirmó que México no podría aceptar grupos ni de Estados Unidos, ni de Canadá ni de China y Rusia. “No aceptamos, es una decisión de nosotros, tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía, pero eso no podría aceptarse es como si yo voy a Estados Unidos y le propongo al presidente Biden que reduzca el precio de las gasolinas por decreto en Estados Unidos y con razón me diría y tú que te metes, deja de estar de zalamero”.

Aseguró que su gobierno tiene buena relación con el embajador Ken Salazar, y, dijo, siempre están abiertas las puertas para el embajador, “pero hay una gran diferencia entre escuchar, informar, conversar, comunicarnos, es mucha la diferencia a imponer un grupo para vigilarnos, observarnos, eso no lo permite nadie, a lo mejor sí en otros tiempos, gobiernos sumisos, entreguistas pero ya no son los tiempos de antes”.

maot