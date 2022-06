AMLO realiza gira por la CDMX sin Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará este domingo una gira de trabajo por Morelos y por la Ciudad de México, en donde destaca que no estará presente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien se recupera tras dar positivo a Covid-19.

A las 11:00 horas, el jefe del Ejecutivo federal estará en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, en donde acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco (PES), inaugurará una sucursal del Banco del Bienestar.

Más tarde, a las 14:30 horas, en Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, el Mandatario federal encabezará la ceremonia de inauguración de otra sucursal del Banco del Bienestar, en donde se prevé que asista Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, en representación de la jefa de gobierno.

El pasado miércoles, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo a Covid.

Lea también: Contagios superan de nuevo los 9 mil

"Les informo que salí positivo a Covid. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse".

Esta es la segunda vez que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México da positivo al virus de coronavirus, pues en octubre de 2020 también anunció que se encontraba contagiada, por lo que estaría trabajando en aislamiento.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.