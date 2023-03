AMLO quiere justificar espionaje diciendo que es inteligencia: Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, consideró lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque calificar como “inteligencia” y no como espionaje la práctica que realiza su gobierno en contra de defensores de derechos humanos y periodistas.

“Resulta que el espionaje político es correcto pero solo en el gobierno de López Obrador”, publicó en Twitter.

“No Presidente, espiar a quien piensa distinto al gobierno es un delito que hoy se quiere justificar diciendo que es inteligencia, pero las cosas como son, lo que ustedes hacen es espionaje”, argumentó.

La víspera durante la conferencia mañanera, López Obrador, justificó el tema y dijo el Ejército realiza labores de “inteligencia” no de “espionaje” tras una investigación de organizaciones civiles que documentaron que las Fuerzas Armadas usan el software de Pegasus para monitorear a activistas.

“Que quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, apuntó.

Todo ello después que se hizo pública la investigación “Ejército Espía”, que expone una estructura secreta de espionaje ilegal con el software Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

