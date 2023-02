AMLO: quienes participen en marcha a favor del INE defenderán el viejo régimen de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes participen en la manifestación en defensa del INE del próximo domingo defenderán al viejo régimen de corrupción y bajo la consigna de “García Luna no se toca” también defenderán a Genaro García Luna, quien ayer fue declarado en Estados Unidos culpable de los delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en ese país.

El Mandatario federal destacó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que la oposición no está usando la violencia y la vía armada, sino el debate, las criticas, cuestionamientos y manifestaciones.

“Son los cuestionamientos, las críticas en la prensa, las manifestaciones como la que va a haber el domingo en defensa del régimen de corrupción. Para eso es esa manifestación, para defender al viejo régimen, corrupto.

“Los que van a participar vienen a eso o ¿ustedes creen que vienen por la ley electoral? No, vienen a decir `El INE no se toca´ pero también `García Luna no se toca´ y en el fondo es `El régimen corrupto y conservador no se toca´, para eso es”, dijo.

