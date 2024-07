Al manifestar que "no tienen pruebas" y que "están mintiendo", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya vulnerado los principios de imparcialidad en la elección pasada y que haya incurrido en actos de violencia en contra de la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, como determinó ayer el Tribunal Electoral (TEPJF).

En su conferencia mañanera de este viernes 12 de julio en Palacio Nacional, López Obrador acusó a los magistrados del TEPJF de ser “mentirosos y corruptos” al asegurar que no está demostrado de estos señalamientos y cuestionó: "¿Dónde están las pruebas?”.

"Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no pueda castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas.

Lee también AMLO incurrió en uso indebido de programas sociales y coacción al voto en campañas, señala Tribunal Electoral

“Seguramente estos magistrados son del bloque conservador porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México", dijo.

“¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum?"

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que a todos los que ven su conferencia mañanera les consta que no hizo campaña a favor de Claudia Sheinbaum.

“¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena?”, expresó.

"¿Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xóchitl y por lo general ni la mencioné, haga un estudio de todas las mañaneras, cuántas veces hablé de ella.

Lee también Xóchitl Gálvez se reúne con magistrados que integran la comisión para la calificación de la elección presidencial

“Y ahora estos magistrados, mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa ¿Dónde están las pruebas?", agregó.

Ayer, la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador cometió uso indebido de programas sociales y coacción del voto al condicionar su vigencia a la consolidación del Plan C.

En sus conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo, el mandatario "empleó una línea argumentativa tendente a condicionar la vigencia o beneficios de programas sociales a que una determinada opción política obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión", expuso la sala.

Sin embargo, la ley establece que el Presidente de la República no puede ser sancionado por infracciones en materia electoral.





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot