AMLO propuso a Gerardo Esquivel para la presidencia del BID 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México propuso al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, a la presidencia del BID, porque la embajadora Alicia Bárcena pidió no postularla debido a un asunto familiar.

“Lo estamos proponiendo porque es buen economista, doctor en Economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banxico, una gente honesta y creo que por la situación económica de México, que tiene unas de las mejores economías, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía con Estados y Canadá y con buenas relaciones con los países de América Latina tenemos posibilidad que esa candidatura prospere y triunfe”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo expresó que la embajadora Bárcena, quien fue su propuesta inicial, tiene un asunto familiar y por eso se decidió impulsar la candidatura de Esquivel.

“La habíamos propuesto a ella, pero tiene un asunto familiar, ella está casada con un amigo chileno, a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero no es nada que no pueda saberse; él anda mal de salud y ella decidió, no participar”

“Si la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiendo que comprendiéramos su situación y la abrazamos, que su esposo se recupere, porque ella es una profesional, conoce el desarrollo de América Latina, estuvo en la ONI y tiene una trayectoria importantísima de inobjetable honestidad y rectitud, estuvimos viendo, porque si importa que México tenga esta representación”.

Señaló que los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y el Canciller Marcelo Ebrard son los encargados de promover la candidatura de Esquivel para el BID.

