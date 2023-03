AMLO propone a presidentes encuentro en México, en abril o mayo, para plan antiinflacionario en AL

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el encuentro presencial para impulsar un plan antiinflacionario en la región de América Latina podrá ser a finales de abril o en mayo en México.

A través de sus redes sociales, López Obrador difundió videos de los extractos de las conversaciones que sostuvo con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Argentina, Alberto Fernández, para invitarlos a sumarse a esta propuesta.

Indicó que el encuentro virtual será el 5 de abril a las 10:00 de la mañana, hora de la Ciudad de México para intercambiar puntos de vista: “Unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario”.

“¿Recuerdas que hablamos en Campeche de la posibilidad de una reunión Cuba, Colombia, Argentina, Brasil y México? Quedamos con Lula de que por qué no hacíamos una especie de encuentro virtual de esas que se acostumbran ahora por videoconferencia, que sería el 5 de abril a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México; es la una, hora de Brasil, para intercambiar puntos de vista y unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario.

“Hay muchas oportunidades para el intercambio económico comercial. Podemos intercambiar quitando aranceles, nos complementamos. O sea, tiene aves Brasil, tiene carne Argentina, tiene cemento Colombia, Cuba también tiene cemento y nosotros también tenemos muchas cosas que ofrecer”, refirió el presidente López Obrador.

Agregó que también se invitará a los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Bolivia, Luis Arce, y a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

“La idea sería reunirnos cinco, también no quisiera yo dejar de invitar al presidente de Chile y al presidente de Bolivia, y la otra propuesta es que me gustaría invitar a la presidenta de Honduras. Habla con Boric, bueno háblalo y me vas ayudando en eso. Que nos podamos comunicar con nuestros respectivos secretarios de Hacienda y de Economía y que empecemos a hablar sobre el tema en la videollamada esta, platicar sobre el tema anti inflacionario”, expresó.

“Y que quede pendiente el que se dé la reunión presencial, pero más adelante, a finales de abril, en mayo, pero que ya se vaya avanzando. ¿En dónde crees que va a ser? Qué nos reunamos acá en México, yo le invito ya en una cuestión presencial”, se escucha decirle al mandatario argentino quien afirma que es “una gran idea”.



Ayer por la mañana, al mediodía y en la tarde noche hablé con nuestros amigos, los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba y Argentina. Convenimos reunirnos por videoconferencia para enfrentar la inflación y ayudarnos mutuamente. pic.twitter.com/Tp68dyaeTJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 2, 2023

