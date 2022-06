El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que, de acuerdo a Morning Consult, tiene un nivel de aprobación entre la población mexicana de 66%, que lo coloca como el segundo lugar entre los mandatarios mundiales con mayor aceptación.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe de Ejecutivo indicó que solo se ubica detrás del presidente de la India, Narendra Modi, quien cuenta con una aprobación del 76%.

“Salió ayer, no solo por esto, sino para agradecerle mucho el pueblo de México por su confianza, porque esta es una prueba inequívoca y que el pueblo de México tiene un nivel de conciencia, de los más elevados del mundo, porque vaya que está fuerte la campaña en contra.

“Aquí está la prueba, la aprobación de líderes mundiales, 66% de aprobación, 25% en contra, 9% no contestó. Seguimos estando en segundo lugar, porque primero está este fenómeno, me mandó decir que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar, es el presidente de la India, Modi 76%, ese es el primer lugar, pero si ven los demás estamos bien y es por la gente”, señaló.

En la encuesta de Morning Consult, el presidente Andrés Manuel López Obrador supera en aprobación a los mandatarios de Reino Unido, Boris Johnson; Italia, Mario Draghi; Brasil, Jair Bolsonaro; Estados Unidos, Joe Biden; Alemania, Olaf Scholz; Francia, Emmanuel Macron; entre otros presidentes.

