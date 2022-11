AMLO presume que peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo

Para hacer enojar a sus adversarios y “desquitarse un poquito de todo lo que cuestionan sus adversarios”, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el peso mexicano es la moneda que más se ha apreciado en el mundo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el peso es fuerte porque su gobierno no ha contratado deuda.

“¿Por qué nos va bien y tenemos un peso fuerte? Porque no nos endeudamos. ¿Saben? Primer lugar, el peso a nivel mundial, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar, el peso, no es la libra esterlina que se cayó, no mucho, pero se cayó, no es el euro, no es el dólar canadiense, es el peso.

“Digo para hacerlos enojar a nuestros adversarios y desquitarnos un poquito de todo lo que cuestionan y a veces insultan, pero vamos bien”, aseveró.

