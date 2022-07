AMLO planteará “política atrevida” a Joe Biden para ordenar flujo migratorio a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su próximo encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden le planteará que lleve a cabo una “política atrevida” basada en un acuerdo laboral para ordenar el flujo migratorio y legalizar la contratación de trabajadores mexicanos.

“Mi planteamiento es vamos a ponernos de acuerdo en la laboral, vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores, que no sea un asunto de traficantes, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no solo para campesinos, obreros, profesionistas, para mucha gente”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que su planteamiento es una alternativa buena para ambos pueblos y ambas naciones en materia de migración.

“Hay mucha simulación en este tema, como en otros, solo menciono una: Si van a Estados Unidos y les alcanza para ir a un restaurant puede que este vacío, que solo haya dos mesas ocupadas, o tres, y no les den servicio teniendo las mesas vacías y la persona que atiende, les dice no podemos darles el servicio porque no tenemos trabajadores de cocina, ni trabajadores que atiendan las mesas



“No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas, entonces porque negar este hecho, real, la falta de trabajadores y al mismo tiempo, impedir que llegue migrantes y porque se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajadores indocumentados y poderlo correr cuando les dé la gana, cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo”.

Señaló que se tienen que enfrentar todas las resistencias en el sentido de que una propuesta de este tipo tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos.

“Hay que enfrentar todas esas resistencias, si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos, ni se resuelva nada, ni se tiene nunca el apoyo de la gente, son momentos de tomar decisiones. Es una crisis mundial y hace falta tomar decisiones y que voy a estar pensando en Bob Menéndez, sí se trata de asuntos de Estado, de nación”.

El presidente López Obrador reiteró que le tiene mucha confianza al presidente Biden, y que su planteamiento va en esa dirección: “más unidad, integración con soberanía, que no significa sometimiento, esto que no entienden los del New York Times”.

“Además son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera, para mi hay salidas al asunto, a la cuestión migratoria, pero se requiere tomar decisiones”, insistió.

