AMLO pide a productores unos meses para que no aumente el precio de la tortilla

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una “solicitud amable” a los productores de harina de maíz a no subir los precios del producto y esperen unos meses para que no aumente el precio de la tortilla.

“Pedirles a los productores de harina de maíz, a las dos empresas que distribuyen la harina, que nos ayuden para que no haya aumento. Estoy seguro que vamos a contar con su apoyo, dadas las circunstancia por la que estamos enfrentando, por la pandemia”, señaló el Presidente en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador recordó que su gobierno ha hecho el esfuerzo y no han aumentado los combustibles, como el diésel y la gasolina.

“Entonces pedirles a los que producen la harina de maíz que no esperen. No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable para que esperemos unos meses, porque necesitamos acabar con esa mala costumbre de que al término e inicio de año venían los aumentos de precios, los gasolinazos, que nos ayuden”, refirió.

Instruyó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que hable con los productores de harina de maíz porque ella se encargará de resolver el tema, apegado a la realidad del mercado.

“Desde luego no se trata de querer resolver las cosas por decreto, tenemos que apegarnos a la realidad del mercado, los costos, pero hacer el análisis y que nos esperen para ayudar a la gente, porque sin maíz no hay país, la tortilla es todo, entonces que nos ayuden”, indicó.

