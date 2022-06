AMLO. Pide a FGR y UIF que informen sobre caso Francisco García Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió de manera fraternal y respetuosa a la Fiscalía General de la República (FGR), al Poder Judicial y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que informen sobre las investigaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN).

“Últimamente los abogados del señor Cabeza de la Vaca sostienen que ese oficio –que envió una autoridad de Estados Unidos para revisar la situación patrimonial del mandatario panista- es falso, que fue falsificado, si es falso el oficio, hay que investigar y la Fiscalía tiene que decidir, y las autoridades de Estados Unidos tienen que aportar pruebas si tienen”.

En conferencia de presa, en Palacio Nacional, el Mandatario recordó que desde un inicio se pronunció porque no hubiera excusa o pretexto de que se les está persiguiendo.

“Desde el principio dije que no es mi fuerte la venganza, tengo la conciencia tranquila, no soy hipócrita. Desde el principio he dicho que no vamos a fabricar delitos como era antes porque eso es ruin y autoritarismo”.

Reiteró que su gobierno no es igual a las pasadas administraciones por lo que la FGR y el Poder Judicial deben informar.

“Aquí si fraternamente, cariñosamente, respetuosamente, que no tarden tanto y lo mismo en el caso de Estados Unidos no se avanza, hay muchísimas denuncias y no avanzan y la justicia tiene que ser expedita”.

Señaló que el caso de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, debe informar porque la verdad nos hará libres.

