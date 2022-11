AMLO. Pide Elon Musk que demuestre que limpió Twitter de bots y luego cobre

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo en que Twitter cobre por verificar las cuentas de los usuarios, pero pidió al dueño de la red social, al magnate Elon Musk que demuestre que limpió la red social.

“No le hace pagar, pero primero pues una tregua de un año que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que no se engaña a nadie, que hay transparencia, que hay libertad de expresión, que no se va a censurar a nadie, que habrá objetividad, profesionalismo, se va transmitir lo que es cierto, garantizando el derecho a todos a manifestarse, sería un cambio importantísimo.

El presidente López Obrador aseguró que el señor Mus lo puede hacer porque se ve que tiene arrojo.

“Estoy esperando que van a liberar el pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar, nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que es comprensible que los cambios llevarán tiempo, pero Musk como hombre de negocios tiene que saber que primero es que lo que se ofrece sea de calidad y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro.

“Es como los gobiernos, él lo debe saber, un gobierno que tiene dificultad porque no le alcanza el presupuesto y necesita aumentar los impuestos, lo más aconsejable, es que primero demuestre que habrá honradez y austeridad y una vez que ese gobierno se apriete el cinturón, si con lo que ahorró no le alcanza, se le habla a los ciudadanos y se des dice hemos hecho todos estos esfuerzos y necesitamos que nos ayuden más”.

“Pero sin combatir la corrupción y con los lujos del gobierno, con gastos onerosos excesivos y pedir aumento de impuestos, eso es un insulto”, dijo.

