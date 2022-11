AMLO pide a Congreso de Perú cambiar de actitud y otorgue salida a Pedro Castillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió de al Congreso de Perú cambiar de actitud y otorgue permiso al presidente Pedro Castillo de viajar a México para asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Al ofrecer un mensaje conjunto con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien realiza una visita de Estado a nuestro país, el Mandatario mexicano expresó que no se tomó en cuenta el respeto a los convenios internacionales al negar la visita de Castillo a nuestro país.

“Con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse un gobierno, es participar en un acto de humillación y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería, la dignidad debe estar por encima de todo.

“¿Cómo vamos a tener en México una Alianza del Pacífico sin el presidente de Perú? Es como decir ´el show debe continuar´ o ´no nos importa´ ´no nos incumbe´ y que participe por videoconferencia, no, eso no lo podemos admitir, es mucha arrogancia el no darle permiso a un presidente legal y legítimamente constituido para asistir a un encuentro formal a otro país”, dijo desde el Salón Panamericano de Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo señaló que está de acuerdo en que el presidente de Chile, Gabriel Boric, haga una consulta con el presidente Castillo para ver la forma más conveniente de resolver la transferencia de la presidencia de la Alianza del Pacífico, que actualmente preside México.

López Obrador insistió en que el Congreso de Perú debe saber que no es un asunto de políticos o de gobernantes, sino un asunto que tiene que ver con los pueblos por lo que “ya basta de politiquería”.

“Ojalá y se cambie esa actitud, porque esa sería otra opción, el que le otorguen el permiso y hacemos la reunión en México, no le hace que se haga después… que se volviera a tratar el tema, lo digo de manera respetuosa, en el Congreso del Perú y con mucha responsabilidad se resuelva porque no es un asunto de nosotros los políticos o de los gobernantes, es un asunto que tiene que ver con nuestros pueblos y ya basta que por la politiquería de la llamada clase dominante o gobernante, se afecte a los pueblos, porque una alianza entre países para beneficiarnos, es ayuda mutua”.

Presidente de Chile anuncia reunión con su homólogo de Perú para definir cumbre de Alianza del Pacifico

El presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró que los próximos días serán fundamentales para definir cómo se va a retomar la Alianza del Pacifico, luego de que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador decidiera cancelar la reunión cumbre que estaba programada para esta semana en México debido a que el Congreso de Perú negó al mandatario de ese país, Pedro Castillo, permiso para viajar.

El presidente chileno anunció que su homólogo peruano estará la próxima semana en Santiago y “ahí vamos a tener una conversación respecto de cómo retomar y cuáles son las condiciones para poder justamente retomar la Alianza del Pacífico, porque creemos (…) hoy día están todas las condiciones para que el Pacífico sea el centro del mundo”.

En conferencia conjunta con el presidente López Obrador, en Palacio Nacional, Gabriel Boric subrayó la importancia de esta Alianza del Pacífico, por lo que resaltó, “creemos que merece que puedan participar todos los presidentes de Colombia, Perú, México, Chile y también Ecuador, que participa como invitado. Así que vamos a conversar con el Presidente Castillo y esperamos poder tenerle más noticias a fines de la próxima semana”.

Por otro lado, el mandatario sudamericano llamó a pensar en nuevas estrategias para fortalecer la democracia, que advirtió, está en riesgo, y a pesar de que han avanzado los gobiernos progresistas en América Latina, “la democracia no está dada” y hay que defenderla “para hacerle sentido a nuestros pueblos”.

Subrayó que “al final, la democracia se sustenta en la medida en que le haga sentido al pueblo, y eso es algo que de lo cual hemos tomado mucha nota en Chile y lo vamos a estar trabajando en conjunto con los países hermanos de América latina para poder fortalecer en conjunto la democracia”.

Gabriel Boric destacó la importancia de que Chile participe en mecanismos de cooperación económica como APEC, gracias a lo que ha logrado multiplicar por diez sus exportaciones a la región Asia Pacífico.

“Quiero reivindicar que Chile es profundamente latinoamericano y desde acá queremos hablarle al mundo. Somos un país integrado al mundo, en donde he sostenido también en varias oportunidades que como país mediano a nivel mundial necesitamos el intercambio con el resto de los países del mundo, y eso es mejor si lo hacemos desde América Latina, desde nuestra región, no solamente de manera aislada.

Por otra parte, dijo coincidir con el presidente López Obrador sobre la necesidad de impulsar modificaciones importantes a la Organización de Estados Americanos (OEA), tema que dijo, está en la agenda y se va a estar conversando entre los presidentes de México, Colombia, Brasil y Chile, entre otros.

Con información de Víctor Gamboa

