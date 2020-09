El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y “camajanes” (holgazanes que viven a costa de los demás) están detrás de las protestas para exigir que no se cumpla con el acuerdo internacional de agua con Estados Unidos y señaló que la toma de la presa de La Boquilla, en Chihuahua, es un acto violatorio a la Constitución.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el gobierno de Estados Unidos le ha exigido a su administración que cumpla con el acuerdo sobre este tratado de aguas.

“Seguimos avanzando, desde luego ya se convirtió, o desde siempre fue un asunto político-electoral, pero ahora ya se descaró porque ya incluso se están deslindando los del PRI y ya están dejando solo a los del PAN. Ya es el PAN el que está encabezando el movimiento, básicamente".

Y agregó: “Tengo información que la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) va a atender a dirigentes del PRI y que vienen a plantear de que ellos no van a entorpecer el cumplimento del acuerdo para que se entregue el agua a Estados Unidos”.

También lee: Conflicto del agua en Chihuahua: el tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos a EU

“Pero sí es es muy irresponsable lo que está haciendo este grupo, por legítimos que sean, está el interés de la nación, además, lo que hicieron es violatorio de la Constitución, porque nadie puede de conformidad con el artículo 17 de la Constitución hacerse justicia, por propia mano, por decisión o solicitar justicia con el uso de la fuerza”.

“Igual muchos de lo que fueron (a la toma de la presa) hay gente de buena fe, pero los dirigentes, puros camajanes, que han manejado el agua de acuerdo a sus intereses, ahí si caciques”

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que hay voces podrían reclamarle que eé tomó pozos petroleros, algo que rechazó.

“Nadie podrá hacer justicia por si mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿Cómo se toma una presa? Le puedan decir, pero no tomé pozos petroleros, per yo tomé los caminos de las comunidades donde tenían que pasar los camiones de Pemex, pero no los pozo petroleros, o sea, siempre actuamos con legalidad y por la vía pacifica.

El presidente señaló que además del PAN, también intervienen en estas protestas grandes productores, “nogales, cebolleros y también chayoteros”.

kl