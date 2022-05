AMLO. Nueva verificación para vehículos no entra en vigor, “se hace a un lado”

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la aplicación de la NOM-236 SE 2021 que buscaba implementar una nueva verificación para automóviles con cuatro años de antigüedad, ya no entrará en vigor “se hace a un lado”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reconoció que desconocía que la Secretaría de Economía (SE) ya había tomado este acuerdo de nueva verificación sin que lo hubieran consultado.

“Yo no sabia, y vaya que estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, bueno no tenía ni siquiera la información. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, integra, honesta, y además con sentido común, que debería de ser el más común de los sentidos, y ya eso se hace un lado, no entra en vigor, pero surgió aquí (la información en la mañanera)”, dijo.

El pasado 3 de mayo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la norma oficial mexicana NOM 236 sobre la verificación de condiciones físico-mecánicas para todos los autos particulares. Esta es una nueva verificación adicional a la de emisiones contaminantes y tendrá que realizarse cada cierto periodo de tiempo.

Los autos nuevos, nacionales o extranjeros, con no más de mil kilómetros recorridos deberán pasar esta verificación a los 4 años posteriores a la fecha de su venta como vehículo nuevo; y a partir de entonces, cada 2 años hasta el noveno año.

Los autos con 10 años o más de antigüedad a la fecha de su comercialización deberán presentar la verificación de condiciones físico-mecánicas cada año, y los vehículos de uso intensivo: un año después de la fecha de su comercialización como vehículo nuevo; y a partir de entonces, cada año.

La inspección técnica del vehículo comprende los siguientes elementos: carrocería y chasis; puertas; cofre; parabrisas y ventanas; limpiaparabrisas; espejos o cámaras; soporte exterior de llanta auxiliar; asientos y sus anclajes; cinturones de seguridad; velocímetro; claxon.

