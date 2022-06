AMLO. “No vaya a ser que le quieran dar largas”; llama a estar atentos al juicio contra García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a estar atentos al juicio que iniciará en octubre próximo en Nueva York en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, por presuntos nexos con el narcotráfico, pues manifestó que “no vaya a ser que le quieran dar largas”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y al preguntar “¿Nada más va a ser García Luna?”, el jefe del Ejecutivo federal cuestionó si en este caso solo se involucrará a García Luna o a otros funcionarios de ese sexenio.

Señaló que en recientes declaraciones de testigos en contra de García Luna involucran al expresidente Felipe Calderón y que parte del dinero irregular que recibía su secretario de Seguridad Pública iban hacía la exresidencia presidencial de Los Pinos.

“Últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucra a Calderón, entonces ¿cómo le van hacer en ese juicio en Estados Unidos? Por eso entiendo sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada, que participaron de todos los sectores (…) hay muchas interrogantes, ahora todas la declaraciones en su contra muy fuertes recibiendo dinero, pero señalando de que parte de ese dinero iba a Los Pinos, entonces ¿cómo va a ser el juicio?

“Lo que están atendiendo el juicio tiene que aclarar, por lo menos son tres cosas: una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricado la acusación. Si dicen `se fabricó, ahh ¿y quién fue quien ordenó fabricar esta acusación? ¿De dónde surgió? ¿Qué agencia? ¿Quienes fueron los responsables? (…) Eso es lo primero que tiene que pasar en este asunto, es decir, a ver ¿hay pruebas o no hay pruebas? y si son buenas las pruebas, ¿hasta dónde va a llegar el caso? ¿Nada más va a ser García Luna? Por eso es un asunto interesante, y repito, si montaron el caso, si no hay fundamento, de todas maneras hay que investigar y castigar al que, como se dice en La Biblia, levantó falsos testimonios y si sí hay pruebas ¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar ahí con García Luna? ¿Fue solo él o se va a ampliar?".

“Por eso hay que estar pendiente, porque formalmente se inicia en octubre el juicio, pero no vaya a ser que le quieran dar largas”, indicó.

