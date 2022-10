AMLO. No todo “está podrido” en la FGR y en el Poder Judicial

No todo “está podrido” en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Poder Judicial de la Federación, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario afirmó que no todos los ministerios públicos y los jueces son corruptos, sino que requieren de capacitación y trabajar más para integrar bien sus investigaciones y casos.

Sin embargo, López Obrador cargo este jueves contra los jueces al señalar que así como los hay “buenos, rectos”, también existen otros muy corruptos, que no tienen espíritu de juez porque no actúan con imparcialidad.

Lee más: Poder Judicial adolece de independencia plena: Monreal

Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que algunos juzgadores los “domina su ideología conservadora” y hay otros que están, dijo, al servicio de los “potentados”, entre ellos magistrados y “desde luego ministros, afortunadamente muy poquitos, la mayoría no”.

El presidente de la Republica señaló que cuando a algunos jueces les llega una petición de amparo de empresas transnacionales lo otorgan de inmediato, no necesariamente por dinero sino porque no les gusta defender el público.

“Cuando les llega un amparo de Repsol y de inmediato o de cualquier empresa, y de inmediato, son como sus empleados y hasta lo hacen por gusto, no necesariamente por dinero, no es por el soborno, por la mochada, sino porque se identifican y no les gusta defender el interés público, aunque parezca increíble les gusta defender lo personal, lo individual y sobre todo el interés económico no hay interés general, no hay interés colectivo, no hay interés público ni a los pobres ni a la nación”, arremetió.

Lee más: Asegura AMLO que “no van a regresar los corruptos” a la Presidencia en 2024

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot