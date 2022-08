Tras los hechos de violencia registrados la semana pasada en varias ciudades de Baja California y otros estados del país, realizados por grupos criminales, el presidente Andrés Manuel López aseguró en su visita a esa entidad, que no tiene nada que temer y que se siente “muy seguro” en ese estado y en todo México.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Zona Militar número 2 en Tijuana, acompañado por la gobernadora morenista Marina del Pila Ávila y por su Gabinete de Seguridad, López Obrador rechazó que haya reforzado su seguridad y destacó que no tiene escoltas ni carros blindados.

“Presidente, lo vimos con más seguridad hoy en Tijuana que en otras ocasiones, ¿Es por los hechos del viernes?” se le preguntó.

“No, no, no tuve seguridad. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años, no voy a decir cual; pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado. No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México”, declaró



AMLO expresa “total respaldo” a gobernadora de BC tras dichos de Jaime Bonilla

El presidente López Obrador dio un abrazo y expresó su “completo y total respaldo” a la gobernadora de Baja California.

El respaldo de López Obrador a la mandataria se da después de los señalamientos del exgobernador de Baja California, el senador por Morena, Jaime Bonilla, quien acusó al gobierno estatal de tener presuntos “pactos” con el crimen organizado.

Al arrancar su conferencia mañanera este viernes en las instalaciones de la Zona Militar 2 de esta ciudad, López Obrador se sumó al apoyo que todos los gobernadores morenistas, electos y en funciones, hicieron a Marina del Pilar Ávila, así como el que expresó presidente de Morena, Mario Delgado.

Minutos antes, el presidente López Obrador refrendó el respaldo de su gobierno y de las Fuerzas Armadas a la gobernadora de Baja California, tras los hechos de violencia ocurridos la semana pasada.



