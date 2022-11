AMLO. No quiero que en aras de la unidad nacional relacionarme o abrazarme con corruptos

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que en aras de la unidad y de la conciliación nacional vaya a tener relaciones y abrazarse con corruptos que han hecho tanto daño al país.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que lo que él quiere es la unidad del pueblo a partir de lo que es justo y de lo que le conviene a los mexicanos

“La verdad, la verdad, yo tengo que atender a todos, a respetar a todos, pero no quiero tener relaciones con corruptos. No quiero, o sea, que en aras de la unidad me esté yo abrazando con corruptos que le han hecho tanto daño al país. `Ahhh, es que si no vamos a echar una campaña de que en México hay polarización, no.

"Esa unidad a toda costa no la quiero, quiero la unidad del pueblo y que todos actuemos a partir de lo que es justo y de lo que nos conviene a los mexicanos”, dijo.

maot