AMLO: No conozco el proceso contra Cristina Fernández, pero está metido el conservadurismo

Luego de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, emitió una declaración de apoyo para Cristina Fernández de Kirchner firmada por los mandatarios de Bolivia, Luis Arce; de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Colombia, Gustavo Petro, el titular del Ejecutivo mexicano dijo desconocer el proceso contra la vicepresidenta argentina, pero aseguró que "está metida la derecha” y "el conservadurismo".

“No conozco a detalle el proceso jurídico contra Cristina, pero es evidente de que está metida ahí la derecha, el conservadurismo, porque es la forma de desacreditar”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional al señalar que también “se lo hicieron” al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a los de Podemos, en España.

El presidente de México explicó que el respaldo a Fernández de Kirchner fue una propuesta del mandatario de Argentina: “Y me consultó y yo estuve de acuerdo”.

“Me lo pide el presidente Alberto, además de ser una gente recta, honesta; es abogado y buen abogado. Entonces no me va a pedir algo que no esté él seguro de que se trata de una injusticia.

“Lo de Murillo Karam es totalmente otra cosa, opuesto; él era procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa pues lo sucedido, y algo muy grave porque estamos hablando de la desaparición, del asesinato de 43 jóvenes. Eso también es una lección, eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad”, expresó López Obrador.

“Considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos que; no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política, ser candidato, candidata solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero, que Fox no quería que yo apareciera en la boleta como candidato (...)”, dijo.

El presidente López Obrador aprovechó el tema de Cristina Fernández para transmitir en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, “para los jóvenes”, el discurso que hace 17 años pronunció, mientras enfrentaba el proceso de desafuero.



¿De qué se le acusa a Cristina Fernández?

Está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, durante los gobiernos de ambos (2003-2015).

Presuntamente se dedicaba a direccionar la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.

En su alegato final, el fiscal Diego Luciani aseguró que "se trató de la mayor maniobra de corrupción del país", y dijo que perjudicó al Estado por más de mil millones de dólares, dinero que pidió fuera decomisado de los bienes de los acusados en caso de ser condenados.



