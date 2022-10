AMLO niega ir a Badiraguato a reunirse con el Cártel de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó una campaña en redes sociales en la que se difundió de manera falsa que en su gira del pasado fin de semana visitó Badiraguato, Sinaloa, cuando no fue así porque visitó Guamúchil.

“Hay una campaña en redes, que fui a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con el cártel de Sinaloa. ¡Pues no! Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe ser estigmatizada. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país.

“Se tiene 800 mil hectáreas de riego, 600 mil hectáreas de temporal, se producen como 6 mil toneladas de maíz y voy a Sinaloa porque nos importa la producción de alimento”, declaró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador ironizó: “Para qué voy a ir a Sinaloa para entrevistarme con los miembros del cártel de Sinaloa, cómo le hacía el brazo derecho de Calderón”.

López Obrador criticó al periodista Sergio Sarmiento por registrar en redes sociales sus visitas a Badiraguato, tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán: “Fui a Guamúchil, no fui a Badiraguato (…) entre más pobreza, marginación y violencia, más atención, sobre todo a los jóvenes”.

También criticó al escritor Juan Villoro, de quien dijo es “inteligente y un buen escritor”, pero por su indefinición “porque son intelectuales acomodaticios”, ahora dice que la Cuarta Transformación es militarización, narcotráfico y apoyo a los ricos.

No se midió, le van a seguir dando trabajo en los medios del conservadurismo, lo van a seguir invitando en las universidades de derecha, expresó.



