AMLO. México podría solicitar más visas humanitarias a EU en caso de ser necesario

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las 24 mil visas humanitarias que Estados Unidos otorgará a migrantes venezolanos son insuficientes, pero es un primer paso y de ser necesario se podrían solicitar más.

“No (son suficientes), pero hay que empezar a demandar, y en la medida que se otorguen y no alcancen estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos las va a ampliar”:

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que de ser necesario México podría solicitar más visas.

Lee más: Alertan por riesgo de proliferación de enfermedades ante gran concentración de migrantes en Istmo de Oaxaca

“Esto también para desalentar la actividad de polleros y traficantes de personas porque hay quienes cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes, no les importa que en la travesía sean asaltados y heridos, pero nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos de los migrantes, si se abre este mecanismo hay que aprovecharlo, no se decir, no sirve o no va a alcanzar”.

El presidente López Obrador dijo que también se está apoyando a los municipios donde se están concentrando los migrantes venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos como en el Istmo de Oaxaca.

El Mandatario explicó que ayer junto con el comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño, abordado el tema sobre todo en el municipio de San Pedro Tepanatepec, Oaxaca, donde las autoridades han expresado que es difícil atender a toda la población migrante.

“Si tenemos información. Ayer me informó Francisco Gardulo que se está apoyando y están pendientes”.

Lee más: Rescatan a 112 migrantes en Salinas Victoria, Nuevo León

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot