AMLO menciona "vacaciones" de Mejía Berdeja en promoción de consulta de revocación de mandato

Luego de que este fin de semana denunciaron en redes sociales la utilización de una aeronave de la Guardia Nacional para trasladar a Coahuila a morenistas para supuestamente llegar a mítines políticos y promover la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “tienen que procurarse actuaciones apegadas a la ley”, además que rechazó la utilización del avión para estos fines.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre la presencia en actos proselitistas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.

Al ser cuestionado si Mejía Berdeja, quien asistió a un acto proselitista, y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad que tiene contagio de Covid-19, están al pendiente de la seguridad, López Obrador aseguró que “ellos están atendiendo temas de seguridad”.

“La información que yo tengo es que fueron a eso, a temas de seguridad”, refirió el Presidente. Agregó que tanto a Rodríguez como a Mejía Berdeja “hay gente que los está supliendo”.



Sobre la presencia de Mejía Berdeja en el acto proselitista, el presidente López Obrador mencionó que el subsecretario de Seguridad a lo mejor pidió vacaciones: “Hay algunos que para defender el proyecto decidieron pedir sus vacaciones”.

“De Ricardo Mejía, él es de Coahuila, y como ahí el gobernador llamó a decir que nadie votara, dijo ‘yo me voy porque a mí me importa el proyecto’”, exclamó López Obrador.

“No, no, no, no debe ser utilizada para esos fines”, dijo sobre la supuesta utilización de una aeronave de la Guardia Nacional para trasladar a los militantes de Morena.

Sobre las quejas interpuestas por el PAN y el PRD ante el INE, el presidente López Obrador llamó a que las autoridades electorales resuelvan.

También lee: Salvador García Soto.- De la “consulta popular” a la “Consulta de Estado”

Adán Augusto López no va a mítines, dice AMLO

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre la promoción de la revocación de mandato que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández durante su visita en Chihuahua.

“En el caso del Secretario de Gobernación, Adan Augusto López Hernández, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta no va a mítines”, respondió.

“Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia porque me está ayudando a la transformación del país, entonces que no se confundan; él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma.

“Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso me ha ayudado”, declaró.

ed