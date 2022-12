AMLO: Mejía Berdeja aceptó con mucha madurez elección de Guadiana para gubernatura de Coahuila

Al calificarlo como “un ejemplo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, continuará en el cargo y que aceptó “con mucha madurez” los resultados de la encuesta de Morena con la que se confirmó que el senador Armando Guadiana será el virtual candidato para la gubernatura de Coahuila.

En días pasados, el subsecretario Mejía Berdeja mostró su inconformidad y desconoció el resultado de la encuesta de Morena en la que el senador Guadiana ganó para ser el virtual candidato a gobernador de Coahuila.

Aunque ya había concluido la conferencia de prensa, Lopez Obrador regresó acompañado de Mejía Berdeja y señaló que lo representará en proyectos que tiene en Coahuila, como el de agua saludable, seguridad y el tema de Altos Hornos de México.

“Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública. Nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son importantes para el pueblo de Coahuila; les menciono lo del agua saludable para La Laguna, es algo que me importa mucho, también el que se pueda aún cuando es un asunto complejo darle una salida al problema de Altos Hornos y me va a seguir ayudando en Coahuila para mantener la paz, la tranquilidad.

“Se manejó mucho por la politiquería que iba a desaparecer el Mando Especial de La Laguna, aprovecho para decir que no es cierto (…) Entonces él va a seguir ayudándonos y con mucha responsabilidad, con mucha madurez me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos (Morena), la aceptaba. Entonces es un ejemplo, Ricardo”, dijo López Obrador.

Con información de Enrique Gómez

