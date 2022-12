AMLO. Llama a respetar el método de encuestas de Morena; pide aceptar resultados en Coahuila

Al respaldar el método de la encuesta para elegir a los candidatos de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó que quienes participan en esos procesos a aceptar los resultados aunque no les guste el que gana.

Luego de perder las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja descalificó los resultados y acusó que son amañados, porque tiene dudas de la manera en que se levantaron los sondeos, además de que no se tomó en cuenta la opinión del consejo estatal del partido.

Esto luego de que el senador Armando Guadiana resultara ser el candidato morenista para la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.

Lee más: Quiebre en Morena; acusan amaño en Coahuila

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que para evitar fraudes se decidió por encuestas y “yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, hay veces que no nos gusta el que gana, por una razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decida o lo que determina es cómo lo ve la gente”.

Aseguró que conoce a los que se hacen cargo de estos levantamientos de opinión en Morena “son incorruptibles y se hacen acompañar de dos o tres encuestas y por lo general coinciden las que hace Morena.

“Así ha resuelto Morena todas sus candidaturas a gobiernos estatales y pues no le ha ido mal a Morena, quiere decir que la gente no se equivoca o se equivoca menos que los dirigentes. Hay que tenerle confianza a los ciudadanos y esa es la democracia”.

Lee más: ¿Quién es Armando Guadiana Tijerina, virtual candidato de Morena en Coahuila?

López Obrador rechazó hacerle un llamado al subsecretario de Seguridad Mejía Berdeja, pero advirtió que cada quien deber es responsable de sus hechos.

“Yo no me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino porque se trata de la democracia y de la unidad del movimiento de la unidad del movimiento transformador”.

Descartó que las expresiones de Berdeja en contra del resultado sea un signo de ruptura en el partido.

“No, no, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, pero no pasa nada, hasta en el caso que alguien se inconformara y dijera ´me voy´, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa, y si no hay elementos, no hay pruebas, sino nada más porque yo quería uy yo soy muy importante y como no tomaron en cuenta pues me voy, además me está tirando un lazo los del bloque conservadores”.

“Les diría a los que podría tomar ese camino que tengan cuidado, porque qué les pueden asegurar los del bloque conservador si ahí hay anarquía política no tienen programa ni dirigentes, bueno no tienen lo mero principal no tienen pueblo”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot