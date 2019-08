AMLO llama a que partidos reduzcan sus prerrogativas

[email protected]

Ante la falta de respuesta de partidos políticos para reducir su financiamiento público, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un segundo llamado a líderes de institutos políticos para que reduzcan las prerrogativas que recibirán en 2020, puesto que, dijo, un exceso “lleva consigo un menosprecio del pueblo.

“Yo vuelvo a hacer el llamado a todos los dirigentes de partidos, de todos los comités ejecutivos, consejos, que incluso consulten con sus militantes. Todo de manera muy respetuosa, pero no es posible que manejen tanto dinero”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que sí se puede regresar el dinero a la gente y pidió buscar el mecanismo para hacerlo.

“Que no digan que no les alcanza, sí podrían financiar sus actividades sin gastar tanto”, aseguró. El Presidente puso de ejemplo cuando él fue oposición y líder del PRD en 1996 y se aumentó exponencialmente el dinero para partidos políticos.

“El argumento era que los partidos iban a obtener dinero legal como entidades de interés público, como lo establece la Constitución, y decidimos no votar por esa reforma”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el PRD se quedó con la parte que le correspondía y lo demás se destinó a tres temas: abrieron casas en la frontera para proteger a migrantes; se creó un fideicomiso para becas a niños huérfanos por la represión política y se entregaron libros gratuitos de secundaria a municipios donde gobernaba el sol azteca.

Años después, según el mandatario, hizo campaña presidencial sólo con cuatro personas y dos camionetas para ganar la Presidencia de la República.

“Nuestros adversarios, gaste y gaste. No sólo de prerrogativas, está demostrado que los que nos veían con malos ojos aportaban dinero, videos para la guerra sucia, documentales sobre populismo”, criticó.

Estabilidad. Al preguntarle sobre la economía mundial, el Presidente confió en que se alejen los riesgos de una posible recesión global y pidió tener confianza.

Expresó: “Toco madera”, y sostuvo que la política es virtud y fortuna, además “la suerte cuenta”.

“Nosotros estamos bien y de buenas, y la política, decía Maquiavelo, es virtud y fortuna; nosotros hemos tenido fortuna, hemos tenido suerte y la suerte cuenta. Estoy seguro de que nos va a ir bien y se van a alejar esos riesgos. Hay que tener confianza y actuar con optimismo, ser muy felices”, subrayó.

Sobre posibles mensajes que han dejado a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Presidente sostuvo que debe haber respeto a las autoridades, “no apostar a intimidar, mucho menos agredir a las autoridades, y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, la Constitución”.

Expresó que es inhumano hacerle daño al prójimo y lanzó un llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas a que se porten bien, que no afecten a los demás.

“Fuerzas Armadas dan estabilidad”. Más tarde, en la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México, al dar el banderazo de salida a tres aeronaves que viajaron a Baja California con libros de texto gratuitos para ser repartidos en nivel básico, el Presidente reconoció que el Ejército y la Marina son dos instituciones que sostienen la estabilidad política, económica y social del país.

“Se cumplió este propósito porque actuamos todos juntos, porque nos ayudamos mutuamente y porque tenemos el respaldo y el apoyo de dos instituciones fundamentales del Estado mexicano: la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, dos pilares que sostienen la estabilidad política, económica y social en nuestro país”, afirmó.

Por la tarde, el Mandatario asistió al Deportivo de la Alianza de Tranviarios de la Ciudad de México para felicitar al equipo de beisbol de la Secretaría de Marina.

En redes sociales, sostuvo que felicitó a los beisbolistas por ganar la serie final de béisbol amateur.

El mandatario también encabezó un acto en Palacio Nacional para la entrega de becas y reconocimientos a los 544 deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.