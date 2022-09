AMLO. Llama “falsario” a Álvarez Icaza; critica gestión en la Comisión de Derechos Humanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “falsario, conservador e hipócrita” al senador del grupo plural Emilio Álvarez Icaza.

En conferencia, en Palacio Nacional, el Mandatario criticó a los legisladores que se oponen a que se amplíe hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública como Miguel Angel Osorio Chong (PRI) y Emilio Alvarez Icaza (GRUPO PLURAl) y a los senadores del PAN.

“Puro PAN… Y sí, sí, sí, sí Álvarez Icaza, saben que siempre me ha parecido un falsario, era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y cuando nos manifestamos en el Zócalo, cuando el fraude del 2006 (…) Decidí el plantón en el Zócalo, en Reforma, pero sin movilizarnos, para no correr el riesgo de la violencia, para evitar la violencia, no se rompió un vidrio y nos robaron la presidencia”.

“Bueno ¿saben qué hizo este señor como presidente de Derechos Humanos? Le mandó a Alejandro Encinas -entonces Jefe de Gobierno- una recomendación para que nos desalojaran, el de Derechos Humanos condenando lo que estábamos haciendo, en ese entonces vinculado al PAN, un conservador y siempre simulando ¿no? Y claro, va la OEA y allá lo nombran defensor de derechos humanos y todavía sigue engañando, es un falsario, un hipócrita, son a lo que estamos enfrentando y otros más”, fustigó.

