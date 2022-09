AMLO llama a acabar con el racismo tras dichos de Margolis en documental de Florence Cassez

Al referirse sobre la serie documental “El caso Cassez Vallarta: una novela criminal”, en el que una escena muestra una llamada telefónica entre Florence Cassez y Eduardo Margolis, empresario mexicano de origen judío en el ramo de empresas de seguridad, quien le dice que no le haría daño porque era “blanca” como él, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a acabar con el racismo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que no ha visto este documental y solo tiene referencias de este por cercanos que se lo han comentado, pero manifestó que “no me da muchas ganas verlo” porque da la impresión que la población mexicana estaba en manos de delincuentes.

"¿Cómo crees que yo a ti te iba a hacer daño si tu eres blanca como yo?"

“Hay una parte que me decían en el documental de Florence, alguien que lo vio, porque yo no he tenido oportunidad de verlo, además como dicen que horroriza porque se ven muy desalmados los que actúan , que además son actores reales, y queda la impresión de que estamos en manos de delincuentes y eso no me da muchas ganas para verlo, pero alguien me dijo que hay dos o tres cosas claves, pero me contó de una escena que no se si sea cierta donde un policía (Eduardo Margolis) le dice a la señora francesa `¿Cómo crees que yo a ti te iba a hacer daño si tu eres blanca como yo´.

También lee: Detienen al general José Rodríguez Pérez por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

“Imagínense eso, racismo pero por encima de cualquier otra cosa, es decir, `si somos blancos cómo te voy a considerar a ti delincuente o te voy a dar trato de delincuente?´Entonces eso había, o sea no lo estoy inventando por eso es el coraje, pero se tiene que ir entendiendo de que eso estaba mal o está mal no hay que ser racista. No existen las razas, existen culturas y nadie debe de sentirse superior, hay que actuar con humildad, hasta el poder es humildad. ¿Qué hace cuando va uno al templo? ¿Ahí se muestran las diferencias? No. ¿Por qué nos hincamos? Para estar iguales, es un acto de humildad”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om